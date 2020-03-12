قصر جاسر يفتح أبوابه للطواقم الطبية ولجنة الطوارئ في بيت لحم





وطن: فتح فندق قصر جاسر في محافظة بيت لحم، أبوابه للطواقم الطبية ولجنة الطوارئ من أجل الإقامة فيه، بعد أن أكد رجلا الأعمال الفلسطينيان صبيح المصري وبشار المصري عن استعدادهما لتقديم أي دعم لتعزيز صمود أهالي المحافظة وللخروج بأقل الخسائر في ظل الأزمة التي تشهدها بيت لحم منذ تسجيل إصابة العشرات من سكانها بفيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد).

وأكد مدير فندق قصر جاسر مروان كتانة، عن إتمام كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال لجنة الطوارئ والطواقم الطبية التي ستقيم في غرف الفندق، في هذه الأوضاع التي ستتطلب التدخل الطبي السريع في أي لحظة.

ولفت كتانة إلى أن رجلا الأعمال صبيح وبشار المصري قد تواصلا سابقا مع محافظ بيت لحم كامل حميد، لتقديم أي دعم تحتاجه المحافظة، ابتداء بالتبرع بـ 500 طقم من اللباس الطبي الواقي والتي وصلت اليوم، ووضع الفندق تحت تصرف اللجان الطبية، وقد تواصلنا بدورنا مساء أمس مع وزارة الصحة من أجل التنسيق معها لبدء استضافة الطواقم ابتداء من اليوم الخميس.

وأضاف: هذه الخطوة جاءت لدعم الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية ولجان الطوارئ في تقديم الخدمات الطبية الكاملة للمرضى والتدخلات السريعة للتعامل مع أي إصابات جديدة. وأكد: الدعم المقدم من رجلا الأعمال صبيح وبشار المصري لن يتوقف عند هذا الحد، فقد بدأنا ببحث احتياجات المواطنين المتضررين اقتصادياً بسبب الإغلاقات الاضطرارية التي جاءت للحد من انتشار الإصابة بالعدوى، ليتم بعدها تقديم الدعم الممكن.