ابداع المعلم ومؤسسة شركاء في التنميه المستدامه تطلقان مبادرات لدعم استمرارية العملية التعليمية

وطن: أطلق مركز ابداع المعلم و مؤسسة شركاء في التنميه المستدامه مبادرات: (للكادر التعليمي و المؤسسات القاعدية و مجالس أولياء الأمور و الهيئات المحلية) بهدف الانخراط في جهود دعم استمرارية العملية التعليمية التعلمية في ظل الأوضاع الطارئة وتفشي فايروكس كورونا في الوطن من خلال ابتكار طرق تعلم بديلة في أوقات الطوارئ واشراك أكبر عدد من الطلبة وضمان مشاركة الجميع منهم دون أي استثناء خاصة الطالبات والأطفال من ذوي الإعاقة.

وستدعم هذه المبادره أي عمل فردي او مجتمعي للفئات المذكوره بعد تحكيمها و تجريبها وفحص مدى تطبيقها و تساهم في نشره و تعميمه، علما أن المتقدمين للمبادره يمكن تقدمهم من الضفه الغربية او قطاع غزة . ان أي مبادره تخدم استمرار العملية التعليمية هي مبادره تستحق التقدير و التعميم و جزء من مسؤوليه الجميع الحفاظ على هذه العمليه مستمره.

وتهدف المبادرة للانخراط في جهود دعم استمرارية العملية التعليمية التعلمية في ظل الأوضاع الطارئة من خلال ابتكار طرق تعلم بديلة في أوقات الطوارئ واشراك أكبر عدد من الطلبة وضمان مشاركة الجميع منهم دون أي استثناء خاصة الطالبات والأطفال من ذوي الإعاقة.

اما عن معايير المبادرة فهي كالآتي:

• إشراك أكبر عدد من الطلبة (فئات عمرية مختلفة)

• دمج الطلبة من ذوي الفئات المعرضة للإقصاء خاصة من ذوي الإعاقة

• سهولة دمج المعلمينات في العملية التعليمية التعلمية من خلال المبادرة

• عدد الأهالي المشاركين القادرين عل الانخراط في المبادرة بسهولة

• قابلية المبادرة للتطبيق العملي

• مساهمة المبادرة في تطوير بيئة تعليمية تعلمية ًآمنه للطلبة والمجتمع

• نهج مبتكر وواقعي للاستجابة لحالة الطوارئ الحالية – مثال ذلك: توظيف التكنولوجيا في المبادرة

• مشاركة أطراف العملية التعليمية التعلمية في المبادرة

• المبادرة قابله للتطبيق في المناطق الجغرافية المختلفة (الضفة الغربية, قطاع غزة, القدس , الاغوار)

• موائمة المبادرة لاحتياجات الأشخاص والأطفال من ذوي الإعاقة

• موائمة المبادرة مع المنهاج ومصادر التعلم الإضافية

• التكاملية في طرح المبادرة وملائمتها للفئات العمرية المختلفة

• المبادرة تساهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والتعلم لدى الطلبة وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة والتحصيل العلمي.