الائتلاف التربوي ومؤسسات قطاع التعليم في الشبكات المظلاتية تضع خبراتها وتجاربها لدعم أي خطة طوارئ تعليمية وطنية

وطن: أعرب الائتلاف التربوي الفلسطيني ومؤسسات قطاع التعليم عن تقديره للخطوات التي تبنتها الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة التربية والتعليم للتعامل مع حالة الطوارئ المعلنة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل ما يشهده الوطن من ظرف يتطلب اقصى التدابير للاستجابة للحد من تشفي وانتشار فيروس كورونا covid -19.

وقال الائتلاف في بيان له وصل وطن نسخة عنه " إن الائتلاف التربوي الفلسطيني ومؤسسات قطاع التعليم في الشبكات المظلاتية وهو يدرك حجم المطلوب في هذه المرحلة من تدخلات هادفة تضمن وصول الجميع بدون استثناء للتعليم و ان لم يكن بكامل مكوناته في الظرف الطارئ الحالي، لتتملكه قناعات راسخة بأن الشراكة والتكامل كفيلان بتعزيز النهج الذي من شأنه"

واضاف " ان الائتلاف ومؤسسات قطاع التعليم بالشراكة نهجا، وبالتشاور أسلوبا، وترجمة لهذه القناعات التي تحكمنا يؤكد على أهمية إشراك الائتلاف التربوي الفلسطيني ومؤسسات قطاع التعليم في الشبكات المظلاتية في عملية التخطيط لتطوير أي خطة طوارئ تعليمية وطنية؛ وبما يبني على ما يوليه وزير التربية والتعليم للشراكة الفاعلة، مقدريّن له حرصه على انخراط مؤسسات المجتمع المدني في أي جهد موجّه."

واكد البيان على استعداد الائتلاف ومؤسسات قطاع التعليم في الشبكات المظلاتية لوضع خبراته وتجاربه في مجال التخطيط وإيجاد بدائل آمنة للتعليم في حالات الطوارئ مع وزارة التربية والتعليم.

وشدد الائتلاف على أهمية تحمّل الكل الفلسطيني مسؤولياته لإسناد خطة الطوارئ، وتحديدا القطاع الخاص والبلديات والهيئات المحلية، وضرورة بلورة شراكة في حملات التوعية والتثقيف للطلبة فيما يخص التوعية بسبل الوقاية من المرض، ومحاربة انتشار فيروس كورونا.

واكد البيان استعداد الائتلاف ومؤسسات قطاع التعليم في الشبكات المظلاتية لتوظيف علاقاته مع المؤسسات الدولية لصالح توجيه البرامج باتجاه ما يعزز البيئة الآمنة للطلبة، داعيا ان تراعي خطة الطوارئ الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطلبة واماكن تواجدهم لتشمل المبادرة الطلبة في المناطق المهمشة ومدارس التحدي دون أي استثناء

ودعا الائتلاف الى توحيد وتنسيق القرارات الخاصة بفتح واغلاق المدارس في شقي الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة) بما يحافظ على حياة الطلاب ومنع انتشار الفيروس وبما يحقق مصلحة الطلاب التعليمية وان أي عملية اتخاذ القرار يجب ان تكون بناء على تشاور مع كل الجهات الرسمية الاهلية الصحية والتعليمية.

وقال البيان ان "الائتلاف التربوي الفلسطيني ومؤسسات قطاع التعليم في الشبكات المظلاتية وهو يدرك حجم المطلوب في هذه المرحلة من تدخلات هادفة تضمن وصول الجميع بدون استثناء للتعليم و ان لم يكن بكامل مكوناته في الظرف الطارئ الحالي، لتتملكه قناعات راسخة بأن الشراكة والتكامل كفيلان بتعزيز النهج الذي من شأنه"

وشدد البيان على ان "تكامل الخبرات، وتعزيز الرؤى التي ترتقي لمستوى التحدي الماثل، فقد شكّل التعليم ولا يزال محطة من المحطات القابلة لأن تكون صياغة أي رؤية وطنية وأي خطة طوارئ منطلقا لجهد تُصهر فيه الجهود كافة من أجل تقديم تدخلات عملية وواقعية، تراعي محدودية إمكانيات بعض الأسر الفلسطينية، وبالتالي فإن تبني أي خيار في خطة الطوارئ يجب أن يستلهم بالضرورة توفير الفرص العادلة والمنصفة للجميع، ومن هنا، يأمل الائتلاف ومؤسسات قطاع التعليم في الشبكات المظلاتية أن تكون خطة الطوارئ مستلهمة لهذا البعد، كما ينوّه الائتلاف ومؤسسات قطاع التعليم إلى ضرورة إفراد جزئية خاصة في أي خطة طوارئ للقدس والأغوار و مناطق H2، فالمسؤولية هناك مضاعفة، ان هذه المناطق تعيش مرحلة طوارئ حتى قبل إعلان فترة الطوارئ."

واكد البيان على أن "الشراكة في آليات الاستجابة عبر خطة الطوارئ مع حالة لطوارئ، تمكننا من تجاوز تلك التحديات. "