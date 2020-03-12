"الأونروا" تعلن عن استمرار إغلاق مدارسها في الضفة وغزة

وطن:أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، استمرار اغلاق مدارس الوكالة في قطاع غزة وذلك في إطار التدابير والخطوات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقالت الأونروا ان قرار استمرار اغلاق مدارس الوكالة في غزة جاء بعد اجتماع عقد اليوم لاتخاذ القرار ، بعد الحصول على توصيات وحقائق من منظمة الصحة العالمية ودائرة الصحة في الوكالة.

وأشارت الأونروا الى ان اغلاق مدارس الوكالة سيستمر لأسبوع، حيث سيكون هناك تقييم نهاية الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب.