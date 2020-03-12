جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا تُسلّم بنك الدم المركزي الدفعة الأولى من فلاتر الدم لصالح مرضى الثلاسيميا

رام الله-وطن: سلّمت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا الدفعة الأولى من فلتر نقل الدم (LEUKOSYTE FILTER WITH ALRVENT SINGLE SPIKE) في مقر بنك الدم المركزي في رام الله لصالح مرضى الثلاسيميا، من خلال الوحدات العلاجية في المحافظات.

حيث جرى التسليم، صباح الثلاثاء الماضي، بحضور كل من السيدة كفى الريماوي مدير بنك الدم الوطني والسيد حسام خضر والدكتور عمار دويك مندوب عن الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان وممثلاَ عن اللجنة التي شكلت من مجلس حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية (القطاع الصحي)، وحضر عن الجمعية د. بشار الكرمي رئيس الجمعية و السيدة جهاد أبو غوش أمين السر والسيد أحمد عياش المدير التنفيذي.

و في مستهل حديثة أشاد د. الكرمي بالجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة ومختبر الدم المركزي، مشددا على أهمية الإجراءات الوقائية التي تتخذها لجنة الطوارئ ووزارة الصحة الفلسطينية، كما رحّب بمبادرة كافة القطاعات في تقديم المساعدة للتصدي لهذا الفيروس.

و حول وضع مرضى الثلاسيميا أكد د. الكرمي على أهمية رفع المؤشرات الصحيه لهم و تقديم الخدمة الأمثل للوقايه من انتقال العدوى لهم، لا سيما أن معظمهم يعاني من نقص في المناعة. كما أكد على جهود الجمعية المتواصل وسعيها الدائم للتعاون مع وزارة الصحة في توفير بعض الاحتياجات من المستهلكات الطبية و الأدوية في ظل نقصها وانعدامها أحيانا.

وفي إشارة الى التبرعات، شكر د. الكرمي أصدقاء الجمعية في الكويت لتبرعهم لصالح المرضى، مؤكدا على تسليم الدفعة الثانية للوزارة خلال الأيام القليلة القادمة حال تسلمها من الشركة الموردة.

و دورها شكرت السيدة كفى الريماوي المتبرعين والأصدقاء من دولة الكويت الشقيق وجمعية أصدقاء مرضى الثلاسميا مشددة على أهمية التعاون المستمر بين الجمعية وبنك الدم المركزي، اللذان يعملان بتناغم لصالح المرضى، وأكدت الريماوي على أهمية الانتظام بالعلاج حسب البرتوكول العلاجي لما فيه من مصلحة للمريض وتحسين جودة حياته.