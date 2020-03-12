مصنع فلسطيني ينتج الكمامات بطاقة انتاجية تزيد عن 10 آلاف كمامة

وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، ان مصنع في مدينة الخليل شرع صبيحة، اليوم الخميس، بإنتاج الكمامات حسب المواصفة الفلسطينية المبنية على المواصفة الاوروبية بقدرة انتاجية يومية(10-15) الف كمامة مع اشهار السعر على العبوة.

وبينت الوزارة في بيانها ان المصنع سيعمل تحت اشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لضمان تطبيق المواصفة لافتة إلى ان عدد من المصانع الفلسطينية رفعت قدرتها الانتاجية في مجال تصنيع المعقمات بما يلبي حاجة السوق في هذا المجال بالإضافة إلى مصنع يعمل في مجال تصنيع البدلات الطبية الوقائية.