تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في بيت لحم يرفع عدد المصابين في الضفة الى 31 اصابة

وطن: ارتفع عدد المصابين في فايروس كورونا في الضفة الغربية الى 31 مصابا اليوم الخميس، بعد تسجيل اصابة جديدة في المدينة.

وقالت وزارة الصحة، ان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين ارتفع الى 31 إصابة بعد تسجيل إصابة جديدة لفتاة تبلغ من العمر 29 عاما في بيت لحم.

واوضحت وزارة الصحة ان الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، وان من بين المصابين 11 أنثى و 20 ذكراً.

ولفتت الصحة الى ان 3 إصابات تحت الـ 18 عاما.