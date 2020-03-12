عزل 100 أسير في معتقل "المسكوبية" في القدس بسبب اشتباه إصابة سجّانة بكورونا

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية صباح الخميس، أنه جرى فرض عزل كامل على مركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة، خشية من انتقال فيروس كورونا.

وذكرت المصادر العبرية أنه تم منع الدخول إلى السجن والخروج منه بسبب اشتباه في أنّ ضابطة للاحتلال كانت على تماس مباشر مع سجانة مصابة بفيروس كورونا، من معتقل "نيتسان" في مدينة الرملة.

وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، فقد تم عزل 100 أسير وعشرات السجّانين، وبدأت إجراءات أخذ عينات لفحصهم.

ويقع مُعتقل أو سجن "المسكوبية" في القسم الشمالي من مدينة القدس المحتلة، وهو مخصص للتوقيف والاعتقال، وبه قسم تحقيق تابع لمخابرات الاحتلال، ويعتبر من أسوأ مراكز التوقيف والتحقيق.