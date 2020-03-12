الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويُسلم آخراً بلاغ استدعاء

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين، خلال مداهمات نفّذتها، تركّزت في نابلس وجنين و القدس.

وذكرت مصادر محلية أنّ جيش الاحتلال اقتحم وسط مدينة نابلس واعتقل الشاب زيد صوافطة من شارع فلسطين، بعد دهم منزله، واحتجز عددًا عمالا يعملون في مخابز في المنطقة.

وفي نابلس أيضا، اعتقل الاحتلال المواطنين وعد غازي المختار وصلاح وائل خموس، بعد دهم منزليهما في بلدة حوارة.

وفي القدس، سلّمت القوات الشاب نصر الله عاصي بلاغا لمراجعة المخابرات. وفي جنين، داهم الاحتلال منطقة البساتين في المدينة، قبل أن تنسحب صوت حاجز الجلمة.