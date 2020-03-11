كإجراء احترازي.. اللواء كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت

رام الله- وطن: أصدر اللواء عبدالله كميل محافظ سلفيت اليوم الاربعاء ، قراراً يقضي بإغلاق المطاعم أمام المواطنين، كإجراء احترازي في كافة بلدات وقرى المحافظة، للحد من انتشار فيروس (كورونا)، على ان يدخل القرار حيز التنفيذ صباح يوم الخميس الموافق 12/3/2020.

وقال محافظ سلفيت انه بالتوازي مع هذا القرار وحرصا على المصلحة العامة سنسمح للمطاعم بخدمة توصيل الوجبات دون جلوس الزبائن، مع ضرورة مراعاة أعلى درجات الصحة والسلامة العامة، والتأكيد على منع الجلوس فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

مؤكدا إن القرارات التي يتم اتخذها تباعاً، تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والتوصيات الصادرة عن لجنة الطوارئ المركزية بالمحافظة، وبناء على تطورات الأمور في المناطق المجاورة والهدف منها منع انتشار الفيروس، علمًا أنه لم تُسجل أي حالة حتى اللحظة في محافظة سلفيت.

وأوضح اللواء كميل أن الأجهزة المختصة، ستقوم بجولات للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة في كافة التجمعات، مشددا على أن من يثبت مخالفته لهذه التعليمات، يعرض نفسه للمساءلة القانونية. مبينا أن فريق الطوارئ في محافظة سلفيت بحالة انعقاد دائم ويتم اتخاذ القرارات بأعلى درجات الحرص وبناء على تقييم صحي وموضوعي وبشكل يومي للحالة العامة.