إيران توافق على إرسال صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف

وطن: أعلن مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة فرهاد بارفاريش، أن إيران وافقت على إرسال صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف.

وقال مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطيران المدني إن "هيئة الطيران المدني الإيرانية وافقت على إرسال الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران خطأ إلى كييف لتحليل بياناتهما".

وتابع بارفاريش أن "الهيئة الإيرانية دعت كذلك دولا أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات".

وتنهي هذه الخطوة جمودا دام شهرين بخصوص مصير تسجيلات الطائرة المنكوبة التي أسقطها الجيش الإيراني يوم الثامن من يناير/ كانون الثاني ما تسبب في مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

(رويترز)