رويترز: مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني بالهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي

وطن: أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين، بأن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي، بينهم أمريكيان وبريطاني.

وقال المسؤولان للوكالة إن المعلومات المبدئية حول حصيلة ضحايا الهجوم تفيد بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وواحد بريطاني في قوات التحالف الدولي ضد "داعش" وإصابة 12 عنصرا آخرين، لكنهما لفتا الى أن هذه المعطيات قد تتغير لاحقا.

وكان معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد والذي يحتضن قوات أمريكية، قد تعرض اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي مكثف.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، بسقوط 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر، قبل ان تنقل رويترز عن مسؤولين امريكيين وجود قتلى وجرحى

وأضاف البيان أنه "تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".