الحكومة: نتائج الفحوصات لعينات حزما وجبع سلبية "غير مصابة"

رام الله - وطن: أظهرت نتائج العينات التي تم أخذها اليوم الأربعاء، لمواطنين من بلدتي جبع وحزما، ومن بقية المحافظات خلوها من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن فلسطين لم تسجل اليوم وحتى ساعة صدور هذا البيان أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث استقر عدد الإصابات على 30 إصابة، 29 منها في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم.

وأضاف أن عينات أخرى يتم فحصها في هذه الأثناء في مختبر الصحة العامة المركزي وستخرج نتائجها خلال الساعات المقبلة.