نادي الاسير: الاحتلال قرر الغاء زيارة الاسرى الاسبوع المقبل

وطن: اعلن نادي الاسير ان الاحتلال الغى زيارات الاسرى في السجون الاسبوع المقبل.

وقال نادي الاسير انه وفقاً لما أبلغنا به الصليب الأحمر، فأن زيارات عائلات الأسرى للأسبوع القادم تم إلغاؤها في كافة السجون، وفي حال تم تمديد القرار سيتم الإعلان عنه مجدداً.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كشفت اليوم الأربعاء، أنّ إدارة سجن عسقلان عزلت 19 أسيرا، بعد إكتشاف إصابة طبيب نفسي "إسرائيلي" بفايروس كورونا كان في السجن قبل عدة أيام، وقام بفحص لمجموعة من الأسرى لمعرفة أوضاعهم النفسية.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في تصريح لـوطن، أن الطبيب المصاب، التقى بأحد الأسرى في قسم (3) بسجن عسقلان ويضم 5 غرف و15 أسيراً".

وأضاف أبو بكر، أنه بعد اكتشاف إصابة الطبيب، تم تتبع الذين التقى بهم، فتبيّن أنه قابل أحد الأسرى في قسم ثلاث، وتم أخذ عينات من الأسير لفحصها، ومن المتوقّع أن تظهر النتيجة في وقت متأخر اليوم.

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