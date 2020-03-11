مصطفى البرغوثي: الاحتلال يستغل حالة الطوارئ للبطش بأهالي بيتا الباسلة

رام الله- وطن: صرح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، بأن جيش الاحتلال يقوم باستغلال حالة الطوارئ الراهنة و تفشي خطر فيروس الكورونا للبطش والاعتداء على ابناء شعبنا الفلسطيني في بلدة بيتا وجبل العرمة مما ادى الى استشهاد الطفل محمد عبد الكريم حمايل الذي يبلغ من العمر 17 عاماً متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها بالاضافة لاصابة اكثر من 112 شخصا اخرين خلال المواجهات احدهم يعاني من إصابة بالغة الخطورة بالرصاص .

و أكد البرغوثي أن بطش الاحتلال و جرائمه لن يكسر إرادة أهالي بيتا و محافظة نابلس و لن ينجح في إضعاف مقاومتهم الباسلة لقطعان المستوطنين.