نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية: المواد الغذائية الأساسية في الاسواق تكفي لعدة شهور

رام الله- وطن: أجرى رئيس واعضاء الهيئة الادارية في نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، جولة تفقدية على المستوردين وتجار المواد الغذائية للاطلاع عن كثب على كميات المخزون الغذائي لدى المستوردين والتجار ، عقب إعلان حالة الطوارئ في فلسطين.

وأعلنت عن:

1. وجود كميات كبيرة من المواد الاساسية تكفي لعدة شهور.

2. طالبت النقابة التجار المستوردين بعدم رفع اسعار اي سلعة.

3. طالبت تجار المواد الغذائية بعدم احتكار أي صنف.

4. على أصحاب المولات والسوبرماركت والبقالات شراء كميات معتدلة دون الحاجة الى تخزينها.

5. تنصح نقابة المستهلك الفلسطيني باستخدام الماء والصابون ومواد التعقيم لتجنب الاصابة بفايروس كورونا.

6. وصول كميات كبيرة من احتياجات شهر رمضان الى الاسواق.

وطمأنت المستهلك الفلسطيني أن جميع المواد الاساسية والمكملة موجودة في الاسواق، داعياً لعدم التهافت وشراء أكثر من الحاجة حتى يكون هناك فرصة للجميع الحصول وشراء المواد الغذائية وحتى لا تنتهي مدة صلاحيتها.