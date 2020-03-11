نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد حمايل

رام الله- وطن: شيعت جماهير محافظة نابلس جثمان الشهيد الفتى محمد عبد الكريم حمايل (15 عاما) الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال المواجهات على جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وجرت للشهيد حمايل جنازة بمراسيم عسكرية أمام مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، ثم نقل الى بلدة بيتا مسقط رأسه.

وحمل المشيعون الجثمان الملفوف بالعلم الفلسطيني على أكتافهم، مرددين هتافات غاضبة تدعو للرد على جرائم الاحتلال، وتوجهوا به إلى منزل عائلة الشهيد لإلقاء نظرة الوداع، وتمت الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وارتقى الطفل حمايل شهيدا ظهر اليوم متأثراً بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي بالرأس.