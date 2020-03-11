محافظ بيت لحم: إجراءات صارمة بحق من يخرق الحجز المنزلي

وطن: قال محافظ محافظة بيت لحم رئيس اللجنة العليا للطوارئ كامل حميد، إنه أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات الصارمة والمشددة بحق من يخرق الإجراء الصحي.

وأضاف حميد في تصريح أن القرار شرع به مساء أمس، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي شخص يخضع للإجراء الصحي ولا يلتزم بالتعليمات.

وبين أن هناك معلومات غير مؤكدة وردت بحق شخصين في الحجز المنزلي، وتم اتخاذ إجراءات بحقهما.

وبخصوص وفاة والدة أحد المتواجدين في الحجر الصحي بفندق انجيل في مدينة بيت جالا، قال: "سيتم تأمين قيام ابنها بوداعها ضمن إجراءات طبية مشددة".