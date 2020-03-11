الصحة: لا إصابات جديدة بكورونا و9 حالات بالحجر الصحي

وطن: أفادت وزارة الصحة أن عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا بلغ 7 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الصحي الخاص بمعبر رفح، بينما يوجد في الحجر الصحي المنزلي 3014 حالة، بينهم 2900 حالة في بيت لحم لمخالطي المصابين، و114 حالة في بقية المحافظات.

وبينت في التقرير اليومي حول مرض كوفيد 19- كورونا، أن عدد الحالات التي تم تشخيصها بمرض كوفيد 19- كورونا، عددها 30 حالة في فلسطين، (29 حالة في بيت لحم وحالة واحدة في طولكرم)، وأن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة.

وأوضحت أنه تم إجراء 1609 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بالمرض في المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة المركزي منذ 20/1/2020 وكانت جميعها سلبية (غير مصابة بالفيروس)، باستثناء الحالات الثلاثين المصابين والمذكورين في هذا التقرير.