أصاب 12 جندياً.. تقديم لائحة اتهام للأسير سند طرمان

وطن: قدمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضدّ الأسير سند الطرمان (24 عامًا)، من سكّان حيّ الطور في القدس المحتلة، تتضمّن "محاولة قتل جنود".

ونفّذ الأسير طرمان، عملية دهس بتاريخ 7 فبراير، استهدفت جنودًا من لواء جولاني في القدس المحتلة، وأسفرت عن إصابة جندي بجروح خطيرة و11 آخرين بإصابات طفيفة. وتمكّن من الانسحاب بعد تنفيذ العملية، لكنّ جيش الاحتلال اعتقله بعد ساعاتٍ من الملاحقة والمطاردة.

ووفق ما أورده موقع "والّا" العبري، حول تفاصيل لائحة الاتهام التي أصدرتها سلطات الاحتلال، اليوم، بحق الأسير المقدسي ، جاء أنّ "طورمان كان خطّط لتنفيذ عملية الدهس، وبينما كان يقود مركبته لاحظ جنودًا يسيرون على الرصيف عند مجمّع المحطة، فأبطأ طورمان سرعته عندما اقترب من الجنود وفكّر في تنفيذ الهجوم، إلّا أنّه أدرك أنّه لن يُفلِح، واستمرّ بالقيادة للأمام".

وأضافت لائحة الاتهام "بعد ست دقائق، عاد طورمان إلى مكان الحادث وقرر دهس الجنود، وعندما أوشك على مغادرة مفرق الطرق زاد من سرعته وهاجم الجنود الواقفين على الرصيف بهدف القتل، وتمكّن من إصابة عدد منهم".

وأورد الموقع نقلًا عن لائحة الاتهام أنّ سلطات الاحتلال عثرت على مركبة طورمان في بيت جالا قضاء بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، فيما يبدو أنّه تركها هناك بعد تنفيذه العملية.