لا إصابات بين أبناء الجاليتين الفلسطينيتين في ايطاليا واسبانيا

وطن: أكد سفيرا فلسطين لدى ايطاليا واسبانيا، اليوم الأربعاء، أنه لا اصابات بين أبناء الجاليتين الفلسطينيتين بفيروس "كورونا".

وأفادت سفيرة فلسطين لدى ايطاليا عبير عودة، بأنه لا اصابات بين أبناء الجالية أو الطلبة الفلسطينيين في ايطاليا، وأبناء الجالية في مختلف المدن بخير.

وأضافت، ان السفارة على تواصل مستمر مع الجالية، وانها خصصت خطا ساخنا للتواصل مع الجالية في حال أي طارئ، وتم تحديث بيانات الجالية.

وأشارت عودة إلى أن الجالية تقدر بأكثر من 5 آلاف شخص، بينهم أكثر من 500 طالب.

من جانبه، أكد سفير فلسطين لدى اسبانيا كفاح عودة، أنه لا اصابات بين الجالية الفلسطينية في اسبانيا.

وأضاف، أن جميع أبناء الجالية الموزعين في ارجاء المملكة الذين يقدر عددهم بـ25 الفا بخير، مؤكدا أن اسبانيا اتخذت اجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس.

(وفا)