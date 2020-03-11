استشهاد الطفل محمد حمايل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

وطن: استشهد ظهر اليوم الطفل محمد عبد الكريم حمايل (15 عاماً)، من بلدة "بيتا" جنوب نابلس، متأثراً بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي بالرأس.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل حمايل 15 عاماً، متأثراً بجراحه الحرجة، اثر المواجهات التي اندلعت في اكثر من نقطة تماس جنوب نابلس.

يذكر ان 17 مواطنا اصيبوا، فجر الأربعاء، بالرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع، بينها 3 اصابات وصفت بالخطيرة، بينهم مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر عبد الحق، وذلك خلال تصدي أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، اليوم الأربعاء، لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة.

وأكدت وزارة الصحة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 17 إصابة خلال المواجهات الدائرة في المنطقة، بينها إصابتان خطيرتان بالرأس ، وثالثة خطيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصفت باقي الاصابات مستقرة.