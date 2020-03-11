إصابة خطيرة لمستوطن قرب حاجز "حوارة"

وطن: أصيب مستوطن، الليلة الماضية، بجروح خطيرة، جراء رشقه بالحجارة من قبل فلسطينيين بالقرب من حاجز حوارة قرب نابلس.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المستوطن من سكان مستوطنة يتسهار، وكان مع مجموعة من المستوطنين المحتفلين بما يسمى "عيد البوريم" (المساخر)، قبل أن يتم رشقهم بالحجارة لدى مرورهم بالقرب من الحاجز.

وأفاد الإعلام العبري، إلى أن المستوطنين توجهوا إلى الحاجز بعد أن شربوا الخمر ودخلوا في حالة سكر، حيث وصلوا للمنطقة وسخروا من فلسطينيين بالمكان وتطورت إلى مواجهة لفظية وجسدية، ألقى خلالها فلسطيني الحجارة ما أدى لإصابة المستوطن بجروح خطيرة، ونقل إلى مستشفى في بتارح تكفا.

وبدأ جيش الاحتلال تحقيقًا في ظروف الحادثة.