76 إصابة بفيروس "كورونا" في دولة الاحتلال

وطن: اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 76 إصابة بالفيروس حتى صباح اليوم الأربعاء، واحتمال ارتفاع عدد الإصابات إلى 100 حتى نهاية الأسبوع.

وضمن الإجراءات المشددة التي فرضتها "إسرائيل" وبضمنها الحجر الصحي المنزلي لأسبوعين على كل من يعود من الخارج وتقليص العمل في مطار بن غوروين "اللد"، وإغلاق محطة القطار في المطار، وفرض الحجر الصحي على نحو 130 ألف إسرائيلي، تم استدعاء العديد من جنود الاحتياط للمساعدة في الحد من تداعيات انتشار الفيروس والمساعدة في ضبط النظام.

واستدعت ما تسمى "الجبهة الداخلية" العشرات من جنود الاحتلال الاحتياط، وذلك للمساعدة في التوعية من الفيروس بصفوف الجنود، والتأهب لمنع انتشار الفيروس في معسكرات جيش الاحتلال.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه سيتم الاستعانة في جنود الاحتياط للمساعدة في منع تفشي الفيروس في القطاعات المدنية أيضا، إذ ستشرف الجبهة الداخلية على معالجة تداعيات الفيروس على المدنيين والحد من انتشاره.

كما تواجه المستشفيات والجهاز الصحي في دولة الاحتلال تداعيات الفيروس في ظل الارتفاع المتواصل في الإصابات، وتشهد ضغوطات في معالجة وفحص المئات يوميا وأخذ العينات المخبرية ممن يتواجدون في الحجر الصحي المنزل.

وأظهرت معيطات وزارة الصحة الإسرائيلية أنه فرض الحجر الصحي المنزلي على 900 من الطواقم الطبية، بحيث أن غالبيتهم فرض عليهم الحجر الصحي بسبب سفرهم للخارج ، ومنهم بسبب تواجدهم في محيط ممن عانوا من إصابات بالفيروس خلال العمل في المستشفيات.