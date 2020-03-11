نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مراسل تلفزيون فلسطين في بلدة "بيتا"

وطن: استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين صباح يوم الأربعاء، اعتداء قوات الاحتلال على الصحفي "بكر عبد الحق" مراسل تلفزيون فلسطين، خلال تغطيته للأحداث في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت النقابة في بيان صحفي وصل وطن نسخة منه، إنها تستنكر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين، على المواطنين والصحفيين، في بلدة بيتا بمحافظة نابلس وإطلاقهم الرصاص الحي والمعدني القاتل والغاز السام عليهم ما أدى لإصابة العديد من المواطنين واستهداف الصحفيين وخاصة الزميل الصحفي بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس أثناء تغطيته الاعتداء الهمجي لقوات الاحتلال على أهالي بيتا.

واعتبرت، النقابة، أن جريمة إصابة بكر برصاصة معدنية في رجله بشكل مقصود وهو على الهواء مباشرة ، هي جريمة جديدة تضاف الى سجل الجرائم اليومية لقوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين في عموم فلسطين

وحملت، مسؤولي حكومة الاحتلال ومسؤولي جيشه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي يجب أن يحتسب عليها مرتكبيها وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الذي ينص على عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب

وطالبت، النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين الإسراع في إجراءاته وخطواته القانونية لكي يحاسب هؤلاء المجرمين على جرائمهم في اسرع وقت ممكن,