وطن الأخبار فلسطيني

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم فتى مصاب شمال غرب رام الله

11.03.2020 08:17 AM
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم فتى مصاب شمال غرب رام الله

وطن: اعتقل جيش الاحتلال، صباح اليوم، عددا من المواطنين، في منطقة شمال غرب رام الله.

وأطلق جيش الاحتلال النار على الفتيين أسامة محمد التميمي ورامز التميمي، مدخل قرية دير نظام غرب رام الله، حيث أصيب أسامة برصاصة في الساق، وقام الاحتلال باعتقالهما.

والمعتقلون الأخرون هم:

1. محمد درويش عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله

2. عبد الرحمن فتحي البرغوثي- دير أبو مشعل

3. ضياء مشعل البرغوثي- كوبر شمال رام الله

4. محمد عصام حمد- أم صفا غرب رام الله

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير