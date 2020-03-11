منخفض جوي عميق يبدأ تأثيره غدا

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ودافئا نسبيا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس توقعت بأن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تتأثر فلسطين بمقدمة منخفض جوي عميق، لذا يكون الجو عاصفا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة خاصة فوق المناطق الجنوبية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الجمعة تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا أحيانا، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ويستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي العميق يوم السبت المقبل، لذا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم، وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

وحذرت الدائرة المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المحافظات الجنوبية ، ومن شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ساعة، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.