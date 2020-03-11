17 إصابة بينها 3 خطيرة خلال تصدي المواطنين للاحتلال على جبل العرمة

وطن: أصيب 17 مواطناً بجروح مختلفة، بينها ثلاث إصابات خطيرة، خلال تصدي أهالي قرية بيتا جنوب نابلس، فجر اليوم الأربعاء، لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة هناك، من بينهم مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر عبد الحق.

وقالت وزارة الصحة إن 17 إصابة تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصلت من جبل العرمة.

وأوضحت أن من بين الإصابات، إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي في الرأس ( في غرفة العمليات )، وأخرى خطيرة بالرصاص الحي في الرأس ( في غرفة العمليات )، وثالثة خطيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ( في العناية المكثفة )، أما باقي الإصابات فهي مستقرة.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من وصول المنطقة، كما اعتدى الجنود على طاقم تلفزيون فلسطين.

وقال رئيس مجلس قروي بيتا فؤاد معالي، إن عددا كبيرا من الجيبات العسكرية اقتحم الجبل فجرا، وهاجم الجنود اعتصاما سلميا هناك، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وكان مئات المواطنين توافدوا الليلة الماضية إلى قمة جبل العرمة التابع لأراضي بلدة بيتا واعتصموا هناك، في ظل دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن هناك دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام الجبل، في محاولة للسيطرة على موقع تاريخي أثري فوق قمته.

يذكر أن أهالي القرية والبلدات والقرى المجاورة، تصدوا لمحاولات اقتحام المستوطنين لقمة الجبل قبل نحو أسبوعين.