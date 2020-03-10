اشتية: مدة الطوارئ قد تكون أقل أو تمدد وفقاً لرؤية وزارة الصحة

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إن المدة التي تم تحديدها للطوارئ 30 يوما جاءت بناء على القانون.

وأضاف اشتية خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، ممثلي القطاع الخاص، ورؤساء الغرف التجارية: "إن اقتضى الأمر قد تكون المدة أقل أو تمدد بالاستناد بشكل مهني على ما يصدر عن وزارة الصحة".

ودعا اشتية، ممثلي القطاع الخاص وكافة القطاعات إلى الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، وضبط الأسعار وعدم رفعها، إضافة الى التعامل بمرونة عالية مع دوام الأمهات العاملات وأجور العاملين الذين لا يستطيعون الوصول الى عملهم.

وحذر من المساس بالسلم الأهلي من خلال ترويج البعض للإشاعات، وخلق حالة من الهلع لدى المواطنين، مجددا دعوته كافة المؤسسات إلى تأجيل المؤتمرات والاجتماعات التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن 50 شخصا.