أقاليم فتح بالخليل تطالب الرئيس بإقالة رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو.. والأخير لوطن: البيان تشهيري وهناك من يسعى للسيطرة على الجامعة

رام الله-وطن: أصدرت أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، بيانا تنظيمياً، مساء اليوم الثلاثاء، طالبت فيه الرئيس محمود عباس ومجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة بإقالة رئيس الجامعة د. يونس عمرو وتشكيل لجنة تحقيق لإدارة الجامعة.

وجاء في البيان أن "د. يونس عمرو اتخذ قرارات منفردة وخاطئة تدمر إحدى مؤسسات منظمة التحرير"، معلنة عن مقاطعتها الكاملة لرئاسة الجامعة.

وفي رده على البيان، قال رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، إن سبب صدور البيان أن أمين سر إقليم وسط الخليل عماد خرواط يسعى للسيطرة على الجامعة القدس المفتوحة والتدخل فيها لأغراض كثيرة.

وأضاف عمرو في اتصال مع وطن: خرواط استطاع تجنيد مدير الفرع ولمّا بلغني الخبر رسميا أوقفت التدخل وأعفيت مدير الفرع من إدارته وعينت مديرا آخر وحولت المدير للتحقيق حسب قانون الجامعة.

وأوضح: الرجل (خرواط) سعى لدى بعض الإخوان في القيادة والمركزية للتدخل في الجامعة وفرض ارادته ولكنه فشل

واصفاً البيان بأنه تشهيري ولا يرقى لأدنى درجات الأخلاق.

مردفاً: زرت الأقاليم الأربعة وليس بيني وبينهم شيء وعماد خرواط يتصرف من ورائهم، وخرواط يصفي حسابا شخصيا معي ولكن يا "جبل ما يهزك ريح".

من جهته نفى أمين سر اقليم وسط الخليل، عماد خرواط، وجود مشاكل شخصية مع رئيس الجامعة أدت لإصدار البيان.

وقال لـوطن: رئيس جامعة القدس المفتوحة يحارب الناس في أرزاقها، إما ان يشتغلوا عبيد عنده.. أو يطردهم".

وأوضح خرواط، أن دورهم التنظيمي، يعطيهم الحق بتشكيل مجالس الشبيبة في الجامعات، وهذا شأن خاص بأقليم الحركة".

مضيفاً: ونحن نقوم بدرونا التنظيمي لتشكيل مجلس الشبيبة في جامعة القدس المفتوحة، اكتشفنا ان رئيس الجامعة يريد أن نقدم له الولاء والطاعة".

وأردف: فتواصلنا بشكل طبيعي وتنظيمي مع مدير فرع جامعة القدس المفتوحة بالخليل، عبر كتاب مرفوع من إقليم حركة فتح، الذي تعاطى معنا بشكل إيجابي، فقام عمرو بطرده من عمله".

وأضاف: ولما تواصلنا مع يونس عمرو، بخصوص إنهاء عمل مدير الفرع، محاولين إنهاء الإشكال دون ضرر يصيب الجامعة أو مدير الفرع، ولكن عمرو يتعامل مع الناس على أنه "كل شيء"! ورفض العودة عن قراراه.

ووفق خرواط، فإنّ مطالبتهم للرئيس بإقالته من منصبه، تأتي حرصاً على الجامعة، لأن د. عمرو يتصرف على أنها ملك شخصي له، ويقيل منها من يشاء دون مبرر.

وطالب خرواط عبر وطن، الرئيس عباس، بتشكيل لجنة تحقيق في القضية محل الخلاف.