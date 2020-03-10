سلطة النقد تصدر تعليمات خطة الطوارئ لفروع المصارف في بيت لحم

وطن: أصدر محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا٬ اليوم٬ تعليمات للمصارف العاملة في محافظة بيت لحم للعمل ضمن خطة طوارئ، وذلك انسجاماً مع التعليمات الأخيرة لعطوفة محافظ بيت لحم.

وتنص التعليمات على قيام فروع المصارف العاملة في بيت لحم بتطبيق خطة طوارئ تقضي باستقبال الجمهور لتنفيذ العمليات الطارئة فقط٬ وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 2020/03/11، بحيث تشمل العمليات الطارئة بالحد الأدنى خدمات السحب والإيداع والحوالات الداخلية والخارجية.

وأشارت التعليمات إلى أنه يترك لكل مصرف في ضوء ما هو متاح من كوادره البشرية تحديد ساعات الدوام في المناطق المصابة مع مراعاة وسائل واجراءات الوقاية المعتمدة.

وأكد المحافظ على أن سلطة النقد تتفهم حاجة بعض المصارف لإغلاق بعض المكاتب في المناطق المصابة مع ضرورة استمرار تقديم خطة الطوارئ من خلال فروع المصرف الأخرى في ذات المحافظة.