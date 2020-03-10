الاحتلال يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لديه إلى 61

وطن: أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 61 إصابة بعد تشخيص ثلاثة حالات جديدة.

وكان رئيس حكومة الاحتلالبنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الاثنين، أنّ "كل من يأتي إلى إسرائيل من الخارج سيدخل العزل لمدة 14 يومًا"، مُشيرًا أنّ "هذا قرار صعب لكنّه ضروري للحفاظ على الصحة العامة".

وقررت سلطات الاحتلال، عصر اليوم، إغلاق معبر الكرامة مع الأردن حتى إشعارٍ آخر خشية من تفشي الفيروس.

وقالت وسائل إعلامٍ عبرية، يوم أمس، أنّ "تقديرات الخسائر الشهرية في إسرائيل بسبب العزل المنزلي لجميع العائدين من الخارج بسبب فيروس كورونا هي 4 مليار شيكل".