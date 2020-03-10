مسؤول الطب الوقائي في "الصحة" لوطن: الطفلة الرضيعة المصابة بـ"كورونا"حالتها مستقرّة ووضعها مطمئن للغاية

وطن: أكد مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، د. علي عبد ربه، لـوطن أن الطفلة الرضيعة المصابة بفيروس "كورونا" حالتها مستقرّة.

وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قد كشف، مساء الثلاثاء، أن أصغر المصابين بفيروس كورونا رضيعة عمرها عامان، تخضع للحجر المنزلي، برعاية والدتها التي اتخذت كل إجراءات الوقاية اللازمة.

وفي اتصال مع وطن قال عبد ربه، إن حالة الرضيعة مُستقرة ومطمئنة للغاية، ولم تظهر عليها أعراض خطيرة.

مؤكداً أنّ العارض الوحيد الذي ظهر على الطفلة، كان ارتفاع درجة حرارتها في اليوم الأول، ثم استقرّت، وهي الآن طبيعية.

موضحاً أن الرضيعة أصيبت بالعدوى من أحد أقاربها المصابين بالفيروس.