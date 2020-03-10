لجنة السير في رام الله والبيرة تقر خطة لمواجهة خطر انتشار "كورونا"

وطن: أقرت لجنة السير في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الثلاثاء، خطة عمل تكاملية ضمن حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للجنة السير في مقر المحافظة، بحضور أعضاء اللجنة، خصص لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

وتشمل الخطة نقل بعض الخطوط مؤقتا من المجمعات المركزية إلى ساحات مفتوحة للتقليل قدر الإمكان من التجمع والاكتظاظ داخل المجمعات، والعمل مع إدارات مجمعات المركبات العمومية داخل المحافظة لتعقيم كافة مرافقها بشكل دوري، بما يضمن صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة للبدء بإجراءات تطهير وتعقيم الحافلات التي تنقل المواطنين على الخطوط الداخلية والخارجية بشكل دوري.

وأشادت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام بالتكامل بين جميع مكونات المجتمع والمؤسسات الرسمية، من أجل مواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا"، ما يفرز نتائج إيجابية لصالح حماية المواطنين.

وأهابت بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحذر، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي احترازية خشية من حدوث أي طارئ.