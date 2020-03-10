مستوطنون يقتحمون أحياء من الخليل القديمة

رام الله- وطن: اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تل الرميدة وسط مدينة الخليل، للاحتفال بعيد "المساخر".

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين احتفلوا على أصوات الموسيقى الصاخبة، بالقرب من مسجد جبل الرحمة، وأحياء حي تل الرميدة وشارع الشهداء والسهلة، ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف.

وأضافت أن قوات الاحتلال، شددت من إجراءاتها العسكرية على الطرق والحواجز المؤدية الى تل الرميدة وأغلقت الحاجز العسكري المؤدي الى شارع الشهداء، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج.