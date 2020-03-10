الفلسطيني أحمد بهلول يتوج بذهبية بطولة بلغاريا للتايكواندو

وطن: توج اللاعب أحمد بهلول، بالميدلية الذهبية في بطولة بلغاريا الدولية “G1” للتايكواندو، بعد أن فاز في كافة المنافسات التي خاضها أمام خصومه.

وانتصر ممثل فلسطين بأولى مواجهاته على خصمه اليوناني بنتيجة (29/9) ثم على لاعب مولدافيا بـ (27/5)، ثم لاعب صربيا بـ (27/15) وحسم النزال النهائي بجدارة واستحقاق بـ (25/2) أمام خصمه الفرنسي، وفي المقابل لم يحالف الحظ اللاعبة ليان جابر في البطولة.

وأضاف أحمد بهلول بفوزه بالميدالية الذهبية 10 نقاط إلى رصيده في تصنيفه الدولي، وجاءت هذه المشاركة عقب انتهاء معسكر التدريب مع المنتخب الأردني الذي أقيم في مركز الإعداد الأولمبي بعمّان.

وأعرب رئيس اتحاد التايكواندو بشار عبد الجواد، عن رضاه على المشاركة، مشيرا إلى أن الاتحاد يهدف من هذه المشاركات الارتقاء بالتصنيف الدولي ورفع المستوى الفني للاعبين، تحضيرا للبطولات القارية والدولية الأوسع.

وشكر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، خاصة السفير أحمد المذبوح، وخالد عبود من السفارة، على استقبال الوفد وتقديم الدعم والمساندة للمنتخب.

وأشار عبد الجواد إلى جهود التركي مهمت بهتيار المدير الفني للمنتخب والاتحاد في إعداد اللاعبين للاستحقاقات الخارجية، منوهاً إلى أن المنتخب سيرتحل إلى تركياً من أجل البدء بمعسكر تدريبي لمدة شهر قبل بدء التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية.