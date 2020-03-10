الهيئة المستقلة تدعو اشتية للنظر في الإفراج عن الموقوفين على ذمة ديون مدنية وغير الخطرين

وطن: خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية بضرورة إصدار تعليماته بمراجعة إجراءات الصحة العامة من قبل المختصين بوزارة الصحة والأجهزة الأمنية، في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف، خاصة تلك التي تشهد اكتظاظاً، داعية إلى وضع خطة طوارئ لمنع انتشار فايروس كورونا ومحاربته في حال ظهوره.

ودعت الهيئة في مخاطبتها رئيس الوزراء إلى النظر في الإفراج عن الموقوفين غير الخطرين أو الموقوفين على ذمة قضايا ديون مدنية إذا ما لزم الأمر، بالتنسيق مع النيابة والقضاء.