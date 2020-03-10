عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى، وتجولهم في باحاته، في وقت فرضت فيه قيودًا على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 45 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

واحتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات هويات المصلين الوافدين للأقصى من القدس والداخل الفلسطيني المحتل، وفتشت بعض الحقائب.