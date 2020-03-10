ملحم: لا إصابات جديدة وجميع نتائج العينات التي صدرت صباح اليوم سليمة

وطن: أكد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، أنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا، وجميع العينات التي صدرت صباح اليوم، كانت سلبية "غير مصابة".

وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء برام الله، اليوم، إن نتائج الفحوصات لـ 108 حالات اخضعت للفحص المخبري من عدة محافظات سلبية "غير مصابة"، كما أن 73 عينة قيد الفحص سيتم الإعلان عن نتائجها بعد صدورها.

وأضاف أن جميع المصابين الذين يبلغ عددهم 26 حالة، بصحة جيدة باستثناء حالة واحدة استدعى ادخالها للعناية المكثفة، ولا داعي للقلق.

وأكد ملحم أن عدد الخاضعين للحجر المنزلي في محافظة بيت لحم، بلغ 2900 مواطن.

وأوضح أن 650 معتمراً من قطاع غزة، عادوا عبر معبر رفح، وتم إخضاعهم جميعهم للحجر المنزلي.

وأكد ملحم أن معبر الكرامة مفتوح في كلا الاتجاهين، وفي حال تم اتخاذ أي قرارات جديدة، سيتم الإعلان عنها.