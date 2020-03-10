الحصيلة العالمية لوفيات كورونا تتجاوز 4 آلاف

رام الله - وطن: تجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة إلى 4.011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشراً في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعطيل قطاعات النقل في العالم وتسبب بإلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات إلى الدورات الرياضية، لكن في الصين انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

وتم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط اليوم الثلاثاء، وفقاً للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير(كانون الثاني) الماضي.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين، كما أن جميع الوفيات الـ 17 الجديدة حصلت في مقاطعة هاوبي في وسط البلاد و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3.136.

وهذا هو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر يناير(كانون الثاني) الماضي، وأصيب أكثر من 80 ألف و750 شخص في الصين التي فرضت إجراءات غير مسبوقة في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

ولكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج، لأن جهود الصين يمكن أن يقوضها دخول حالات مجدداً من دول أخرى، وهناك الآن 69 حالة مستوردة وفقاً لمسؤولي الصحة الصينيين.