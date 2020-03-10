اعتقال أحد مروجي الإشاعات شرق بيت لحم

وطن: اعتقل جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم، الليلة، صاحب التسجيل الصوتي الأول معتز مروان عودة سليم، من قرية دار صلاح شرق المدينة، والذي نشر إشاعة مسجلة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في بيت لحم.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عملية الاعتقال جرت في منطقة البرية شرق بيت لحم، بعد معلومات استخبارية والكترونية معقدة وسريعة أسمهت بالتعرف عليه، حيث اعترف المتهم وفق الأصول القانونية.

جاء ذلك بعد نشره إشاعة أسهمت في إرباك الرأي العام، وبثه تسجيلا صوتيا ينتحل فيه شخصية أحد العاملين في وزارة الصحة.