صحة طولكرم لوطن: 25 عينة فُحصت للمقربين من المصاب بالكورونا وجميعها سلبية

رام الله - وطن: أكد مدير صحة طولكرم، عبدالفتاح الدرك لوطن للانباء ان "كافة فحوصات عينات المخالطين للمصاب بفايروس كورونا داخل ضاحية ارتاح في المدينة تحمل نتيجة سلبية أي غير مصابين بكورونا، ولا توجد أية إصابات جديدة بالفيروس في المحافظة".

واوضح الدرك انه جرى فحص 25 عينة من اخذت من الاشخاص المقربين من المصاب، وجميع النتائج كانت سلبية، اي عدم وجود اي اصابات بالفايروس بينهم.

واضاف الدرك ان الطواقم الطبية ستتابع اليوم اخذ عينات من الاشخاص الذين احتكوا بالمصاب خلال الايام الماضية .

وحول صحة المصاب، اكد الدرك ان صحته ممتازة حتى اللحظة ولم تظهر عليه اي اعراض حتى الآن وهو قيد الحجر الصحي تحت رعاية الصحة في مستشفى الهلال الاحمر في المدينة.