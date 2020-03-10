أجواء غائمة جزئيًا وانخفاض ملموس على الحرارة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع يقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صافً وبارداً ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا احيانا وامطار خفيفة متفرقة صباحا فوق بعض المناطق وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .