دولة الاحتلال تفرض الحجر الصحي المنزلي على جميع القادمين من الخارج

وطن: فرضت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، الحجر الصحي المنزلي على جميع القادمين من الخارج، في إطار إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 50 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي "إن هذه الخطوة ستعني فرض الحجر على نحو 200 ألف مواطن، إضافة لعشرات الآلاف يخضعون الآن فعليا للحجر الصحي".