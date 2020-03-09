اشتية: نتوقع اشتداد أزمة كورونا بعد 14 يوماً وقد تستمر لـ 6 أشهر

وطن: ال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن توقعاتهم بأن أزمة فيروس كورونا ستشهد بعض الاشتداد بعد 14 يوما.

وأضاف اشتية خلال اجتماع عقده مع الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة بمدينة رام الله: "عبرنا 5 أيام أو أكثر، الأيام القادمة قد تعطي بعض الحالات الأكبر، ونتوقع أن تستمر الأزمة من 4-6 شهور تكلفتها على الخزينة قد تصل من 300- 400 مليون شيقل، ووتيرة الاقتصاد العالمي ستتباطأ وهذا سيعكس نفسه على ايرادات الخزينة".

وأوضح أن عدد الحالات وصل إلى 25، اليوم ارتفع العدد إلى 6 منها 5 في بيت لحم وواحدة في طولكرم، وأجرينا حوالي 1100 فحص تبين انها غير مصابة، وهناك 2116 بالحجر المنزلي جميعها في بيت لحم إلا واحدة لشخص من طولكرم كان يعمل في أراضي الـ48.

وتابع: "هناك 64 أجنبيا كانوا في البلد، قمنا بإخلاء معظمهم بطريقة لائقة ومحترمة منهم 14 أميركيا موجودون في فندق في بيت لحم وجميعهم سليمين، و49 هولنديا، وواحدا فرنسيا، والخارجية قامت بإبلاغ جميع الدول التي لها سيّاح وضيوف والدول تعاملت بإيجابية ".

وأكد اشتيه، تعاملنا مع الأمر على عدة مستويات، هناك من يتم حجره في منزله، والمصاب يتم توجيهه إلى الاماكن المخصصة للمصابين، وهناك مكانيين لاستقبال المصابين منها فندق انجيل في بيت لحم، وتم تجهيز مستشفى آخر في بيت لحم، للحالات المشتبه بها، وآخر للحالات المصابة وهناك مسافة كبيرة بينهما، مشددا على أن جميع المستشفيات الخاصة والحكومية أبدت الاستعداد لتخصيص غرف لاستقبال الحالات.

ولفت إلى أن هناك لجنة فلسطينية أردنية فيما يتعلق بالجسور، وألمحنا للناس أننا قد نضطر لإغلاق الجسر من أجل عودة المسافرين وهذا يحتاج للتنسيق مع الاردن ومع الجانب الآخر بنفس الموضوع.

وقال اشتية: أبلغنا وزيرا الزراعة والاقتصاد أنه لا يوجد أزمة مواد تموينية، وزرت مخابز ومحلات تجارية، والبضائع موجود ولم يتم استغلال المواطن أو أي رفع للأسعار حتى الآن.