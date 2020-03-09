غنام تقرر اغلاق المقاهي والمطاعم والأندية ابتداء من فجر غدٍ

وطن: أصدرت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام قراراً يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم ومنع كافة التجمعات اضافة الى منع خدمة إيصال الاراجيل للبيوت حرصاً على السلامة العامة خصوصاً مع ازدياد رقعة الإصابات بفايروس كورونا حيث يسري القرار منذ فجر غد الثلاثاء.

كما قررت المحافظ اغلاق الأندية والمراكز الرياضية و مقاهي الإنترنت وصالات الألعاب بكافة اشكالها احترازياً بما فيها التجمعات التدريبية لفرق الدبكة والفرق الكشفية.

وقالت غنام ان القرارات التي نتخذها تباعاً تأتي بناء على تطورات الامور، مشيرة ان اغلاق كل مناحي الحياة والمؤسسات التجارية و العامة يسبب شللاً كاملاً للحياة وهذا ما نتمنى ان لا نصله، مع اهمية اتباع كل منشأة إجراءات السلامة العامة و اعلى درجات الحرص.

وبينت غنام ان هذه الإجراءات بالنتيجة تهدف لمنع انتشار الفايروس في محافظتنا علمًا انه لم تسجل اي حالة حتى اللحظة في المحافظة، مع تمنياتنا السلامة العامة لكافة ابناء شعبنا بكافة محافظات الوطن.

وأوضح البيان ان الاجهزة المختصة ستقوم بجولات للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة، وان من يثبت مخالفته لهذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.