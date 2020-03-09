أحكام وغرامات مالية بحق 4 أسرى

وطن: حكمت سلطات الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين على الطالب في جامعة بيرزيت أسامة الفاخوري من مدينة الخليل، بالسجن 22 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف شيقل.

كما وحكمت على الأسير جعفر عمر رواجبه من بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، بالسجن 7 شهور.

وحكمت على الأسير جميل عبدالقادر إسماعيل ابو حماد من بلدة السموع جنوب مدينة الخليل ، بالسجن خمسة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 15 ألف شيقل.

كما وحكمت على الأسير القاصر ليث أمين العمري من بلدة حزما بالقدس، بالسجن لمدة 3 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف شيكل.