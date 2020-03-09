مدرسة دار الأيتام الإنجيلية العربية في الخليل: إصابة إحدى معلماتنا بفيروس كورونا

وطن: أعلنت مدرسة دار الأيتام الإنجيلية العربية في الخليل أن إحدى معلمات المدرسة (معلمة الصف الأول أ) أصيبت بفايروس كورونا وقد تم تشخيص الحالة اليوم.

وقالت المدرسة في بيان لها، نشرته مساء اليوم على صفحتها في "فيسبوك"، إن المعلمة المصابة لم تتواصل بشكل مباشر مع باقي طلاب المدرسة.

وأوضحت المدرسة "تم التواصل بشكل مباشر مع غرفة عمليات الطوارئ في الخليل، ممثلة بمدير الصحة والمحافظ والجهات المختصة. وقد تم إعطاء أسماء كل معلمي ومعلمات المدرسة بالإضافة إلى العاملين والعاملات للجهات المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة، والآن يتم فحصهم جميعاً".

وقالت: بعد التواصل مع لجنة الطوارئ في الخليل والمحافظ ومدير الصحة وبطلب رسمي من طرفهم، فإنهم يطلبون من طلاب المدرسة المكوث في البيت كإجراء احترازي وقائي (حجر بيتي) إلى حين خروج النتائج وإعطاء قرار آخر.

وأضافت: نرجو من الاهل الكرام التحلي بروح المسؤولية والتعاون في هذا الظرف المستجد على شعبنا وأن نحافظ على تنفيذ قرارات الجهات المختصة وأن يبقى طلاب المدرسة جميعاً في بيوتهم حتى إشعار آخر من ذوي الاختصاص.