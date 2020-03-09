نقابة الصحفيين تعلن عن انشاء "مرصد" لمكافحة الشائعات

وطن: ضمن جهود نقابة الصحافيين الفلسطينين لمكافحة الشائعات وتعزيز التغطية المهنية والمسؤولة والتحقق من المعلومات، في الأزمات كأزمة كورونا، تعلن نقابة الصحافيين عن اعتمادها للمرصد الفلسطيني للتحقق والمهنية الإعلامية - (كاشف) مرصدا معتمدا لدى النقابة في رصد الشائعات ومصدريها، التي تسهم في إثارة الرأي العام وتضليله، من أجل تعزيز المهنية لدى الجميع، لتقوم الامانة العامة بمتابعتها واتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز المهنية في العمل الصحافي في فلسطين.

ودعت النقابة كافة الصحفيين للتعاون مع النقابة في إنجاح عمل هذا المرصد بما يعزز المهنية الإعلامية. كما دعت كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والاهليه والخاصة للتعاون معنا في أي قضية تهمهم وتوقف الشائعات التي تمس نسيج مجتمعنا ووحدته.

وأعلنت النقابة انها ستنشر تقريرا يوميا برصد الشائعات والأخبار غير الصحيحة اضافة لتقرير أسبوعي بهذا الشأن.

ويقوم على مرصد تحقق - كاشف مجموعة من الباحثين الإعلاميين والصحافيين من ذوي الخبرة، وهو أحد برامج مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية، حيث ينضوي هذا المرصد تحت اشراف ومتابعة نقابة الصحافيين الفلسطينيين.