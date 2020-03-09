لمواجهة "كورونا".. معبر الكرامة مغلق أمام المغادرين فقط

وطن: أعلنت اﻻدارة العامة للمعابر والحدود اغلاق معبر الكرامة امام حركة المغادرين من كافة محافظات الوطن، اعتبارا من هذه اللحظة وحتى اشعارا اخر، مع بقاء حركة القادمين الى ارض الوطن كما هي عليه.

يأتي ذلك في إطار الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال اليوم خلال جلسة الحكومة الاسبوعية "نقوم بالتنسيق مع الجانب الاردني بشكل منتظم، ومع الجانب المصري لحماية ابناء شعبنا في قطاع غزة، وادعوهم للالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات التي أصدرتها الحكومة لنرتقي ونتجنب اي اصابات في قطاع غزة".

وأضاف اشتية: هناك تنسيق مع الاردن والجانب الاسرائيلي لإغلاق الجسور قريبا، وهذا تنبيه مسبق لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج.